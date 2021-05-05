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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

Второй случай смерти вследствие вакцинации AstraZeneca в Канаде

вакцина, укол

В Эдмонтоне, канадская провинция Альберта, от редких осложнений, связанных с прививкой от Covid-19 вакциной AstraZeneca, умерла 50-летняя женщина. Это второй случай тромботической тромбоцитопении (VITT) в Канаде.

О смерти пациентки сообщила доктор Дина Хиншоу. Из уважения к конфиденциальности пациента дальнейшая информация о случаях предоставляться не будет, сказала она.

По словам Хиншоу, на сегодняшний день в провинции Альберта введено 253 000 доз AstraZeneca или CoviShield. Врач напомнила людям, что тяжелые последствия от вакцины чрезвычайно редки.

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Эксперты говорят, что смерть от AstraZeneca может помешать дальнейшей вакцинации.

Альбертская служба здравоохранения оценивает общую частоту тромботической тромбоцитопении примерно так: один случай на 100-250 тыс. доз вакцины.

Больные Covid-19 в возрасте от 50 до 59 лет в Альберте умирают в 350 раз чаще, чем страдают от летальных осложнений после прививки AstraZeneca, считают врачи.

В Великобритании приостановлены испытания вакцины на детях до полного выяснения обстоятельств, влияет ли вакцина на свертываемость крови.

Фото: Depositphotos

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