В Эдмонтоне, канадская провинция Альберта, от редких осложнений, связанных с прививкой от Covid-19 вакциной AstraZeneca, умерла 50-летняя женщина. Это второй случай тромботической тромбоцитопении (VITT) в Канаде.

О смерти пациентки сообщила доктор Дина Хиншоу. Из уважения к конфиденциальности пациента дальнейшая информация о случаях предоставляться не будет, сказала она.

По словам Хиншоу, на сегодняшний день в провинции Альберта введено 253 000 доз AstraZeneca или CoviShield. Врач напомнила людям, что тяжелые последствия от вакцины чрезвычайно редки.

Эксперты говорят, что смерть от AstraZeneca может помешать дальнейшей вакцинации.

Альбертская служба здравоохранения оценивает общую частоту тромботической тромбоцитопении примерно так: один случай на 100-250 тыс. доз вакцины.

Больные Covid-19 в возрасте от 50 до 59 лет в Альберте умирают в 350 раз чаще, чем страдают от летальных осложнений после прививки AstraZeneca, считают врачи.

В Великобритании приостановлены испытания вакцины на детях до полного выяснения обстоятельств, влияет ли вакцина на свертываемость крови.