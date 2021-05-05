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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Иран объявил об успешном испытании собственной вакцины от Covid-19

Иран объявил об успешном испытании собственной вакцины от Covid-19

В Иране объявили об успешном испытании на людях собственной вакцины от коронавируса “Фахра”.

Вакцина получила название в честь погибшего в прошлом году ведущего иранского физика-атомщика Мохсена Фахризаде, а в качестве волонтера для тестирования препарата выступил сын ученого.

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26 марта текущего Иран начал первые клинические испытания вакцины “Фахра”, которая была разработана в центре исследований при Минобороны Ирана, который возглавлял Фахризаде.

Но 27 ноября 2020 года в провинции Тегеран мужчина был убит.

В Иране разработано несколько собственных вакцин от коронавируса. Так, в конце апреля началась финальная фаза испытаний препарата COV Iran Barakat.

Директор компании BioNTech Угур Сахин заявил, что от всех известных штаммов коронавируса защищает вакцина Pfizer-BioNTech.

Источник: IRNA

Фото: Pixabay

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