В Иране объявили об успешном испытании на людях собственной вакцины от коронавируса “Фахра”.

Вакцина получила название в честь погибшего в прошлом году ведущего иранского физика-атомщика Мохсена Фахризаде, а в качестве волонтера для тестирования препарата выступил сын ученого.

26 марта текущего Иран начал первые клинические испытания вакцины “Фахра”, которая была разработана в центре исследований при Минобороны Ирана, который возглавлял Фахризаде.

Но 27 ноября 2020 года в провинции Тегеран мужчина был убит.

В Иране разработано несколько собственных вакцин от коронавируса. Так, в конце апреля началась финальная фаза испытаний препарата COV Iran Barakat.

Директор компании BioNTech Угур Сахин заявил, что от всех известных штаммов коронавируса защищает вакцина Pfizer-BioNTech.

Источник: IRNA