Известно, что у переболевших Covid-19 вырабатывается иммунитет к данной разновидности коронавируса. Нужно ли таким людям делать прививку? Если нужно, то, когда это целесообразно делать? На все эти вопросы Фактам ICTV отвечает декан НМУ имени А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней Оксана Выговская.

— Сразу отмечу, что тем людям, организм которых уже сформировал естественный иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции, я бы рекомендовала сделать прививку от Covid-19 в обязательном порядке, — отметила Оксана Выговская. – Это нужно прежде всего для того, чтобы обезопасить себя от так называемого “постковида”, то есть риска повторного заболевания. Хотя и не так часто, но повторные заражения все же случаются, если организм сформировал недостаточно надежную иммунную защиту.

Что же касается сроков, то, согласно рекомендациям ВООЗ, прививку от коронавируса тем, уже им переболел, можно делать спустя 2-3 недели после полного выздоровления. И спустя 6-9 месяцев тем, у кого болезнь протекала в тяжелой форме с осложнениями.

Делать тест на антитела перед вакцинацией, по словам Оксаны Выговской, не обязательно.

Кстати, как выяснилось, учеными уже проведен ряд исследований, в результате которых выяснилось, что переболевшим Covid-инфекцией достаточно всего одной дозы вакцины для формирования стойкого иммунного ответа.

Однако, учитывая ограниченное количество вакцины у нас в стране, а также жизненную необходимость прививать от коронавирусной инфекции в первую очередь приоритетные категории населения (медиков, людей пожилого возраста и т.д.), те, кто уже перенес Covid-19 и не подпадает под “приоритетную вакцинацию” могут, по словам ученого-инфекциониста, от прививки пока воздержаться. Но, разумеется, ни в коем случае не отказываться от иммунизации совсем, а сделать это, так сказать, в порядке общей очереди.

А между тем, Фактам ICTV стало известно, как повлиял длительный период удаленной работы на здоровье людей.