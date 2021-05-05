Из-за дефицита вакцин и крайне низкие темпы вакцинации Украина может не преодолеть Covid-пандемию в 2022 году. А коллективный иммунитет украинцы могут обрести только в 2023 году.

Такое исследование провели ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней, основываясь на главном заключении недавнего доклада McKinsey&Company о том, что определяющим средством преодоления пандемии Covid-19 является массовая вакцинация населения.

— При условии сохранения текущих темпов вакцинации Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году и обрести коллективный иммунитет только к 2023 году, — сказано в исследовании.

Отмечается, что Украина относится к странам с высоким риском затяжного формирования коллективного иммунитета из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации — 1,8% одной дозой по состоянию на 1 мая текущего года.

В исследовании ученые разделили страны мира на пять кластеров.

Первый кластер

Сюда вошли США, Израиль, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, которые достигли наибольших показателей вакцинации населения (средний уровень вакцинации превышает 60%) и, соответственно, приблизились к формированию коллективного иммунитета в конце 2-го — начале 3-го квартала текущего года.

Второй кластер

Сюда вошло большинство стран Западной Европы и Канада. Они могут перейти к модели коллективного иммунитета ближе к концу 2021 года с затуханием процесса в начале 2022 года.

Третий кластер

Тут указаны Турция, отдельные страны Центральной Европы, Марокко и Уругвай. В этих странах уровень вакцинации сейчас не превышает 20%, имеет место не строгое соблюдение карантинных норм, ежедневная заболеваемость продолжает расти. Эти страны, вероятно, перейдут к модели коллективного иммунитета ближе к середине 2022 года.

Четвертый кластер

Он охватывает страны с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией. В эту группу, в частности, вошли Украина, Россия, Молдова, Грузия, Бразилия, Мексика, Индия и ряд других стран. Средний уровень вакцинации для стран кластера составляет 4,5%, для Украины — 1,8%.

Пятый кластер

Сюда вошли Австралия, Китай, Аргентина, страны Юго-Восточной Азии со сравнительно низкими уровнями заболеваемости, но и с медленными темпами вакцинации населения. Преодоление пандемии в этих странах может растянуться во времени с горизонтом завершения конец 2022 года — начало 2023 года.

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Источник: КПІ ім. Ігоря Сікорського