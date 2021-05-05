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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

За сутки в Киеве Covid-19 заболело 143 человека

дівчина у масці

В Киеве по состоянию на 5 мая обнаружили 143 новых случая коронавирус.

Всего за время пандемии в столице подтвердили 196 735 случая Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Pexels

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