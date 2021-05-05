В Украине по состоянию на 5 мая зафиксировали 2 090 986 случаев коронавируса, за сутки — 2 576. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников.

Стоит отметить, что пациентов, которые выздоровели, почти втрое больше — 7 728. Всего в Украине недуг преодолели 1 697 358 человек.

За последний день госпитализировали 1 671 человека.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, в Украине умерли 45 077 пациентов, за сутки — 161.

За сутки провели 29 154 тестов на Covid-19 (в том числе методом ПЦР — 19 206, методом ИФА — 4 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5 877).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

Коронавирус в Украине:

м. Киев — 143 случая / 57 прививок;

Винницкая область — 31 случай / 61 прививки;

Волынская область — 102 случая / 41 прививки;

Днепропетровская область — 213 случаев / 879 прививок;

Донецкая область — 287 случаев / 182 прививки;

Житомирская область — 16 случаев / 61 прививки;

Закарпатская — 13 случаев / 76 прививок;

Запорожская область — 85 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область — 13 случаев / 62 прививки;

Киевская область — 73 случая / 355 прививок;

Кировоградская область — 42 случая / 60 прививок;

Луганская область — 58 случаев / 154 прививки;

Львовская область — 48 случаев / 0 прививок;

Николаевская область — 111 случаев / 289 прививок;

Одесская область — 216 случаев / 100 прививок;

Полтавская область — 106 случаев / 23 прививки;

Ровенская область — 68 случаев / 120 прививок;

Сумская область — 52 случая / 25 прививок;

Тернопольская область — 70 случаев / 60 прививок;

Харьковская область — 405 случаев / 384 прививки;

Херсонская область — 25 случаев / 160 прививок;

Хмельницкая область — 136 случаев / 0 прививок;

Черкасская область — 177 случаев / 86 прививок;

Черновицкая область — 62 случая / 40 прививок;

Черниговская область — 24 случая / 130 прививок.

Коронавирус в Украине

Для сравнения, согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 4 мая зафиксировали 2 472 новых случая.

Среди новых случаев — 122 ребенка и 22 медработника.

Всего в Украине от вируса умерли 44 916 человек, за сутки — 166. Выздороветь удалось 1 689 630 украинцам, за день — 7 815.