Власти Сейшельских островов, где вакцинированны уже более 60% населения, ввели дополнительные карантинные ограничения, так как количество новых больных Covid-19 растет.

На островах, где проживают около 100 тыс. человек, за три дня зарегистрировали 500 новых случаев Covid-19.

Всего в стране уже около тысячи больных.

— Несмотря на все прилагаемые нами исключительные усилия, ситуация с Covid-19 в нашей стране сейчас критическая, и на прошлой неделе ежедневно регистрировалось множество случаев, — заявила министр здравоохранения страны Пегги Видот.

Именно поэтому власти приняли решение на две недели закрыть все школы и запретить проведение спортивных мероприятий. Бары, рестораны и магазины будут работать с ограничениями и закрываться раньше, чем обычно.

Из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации Украина может не преодолеть Covid-пандемию в 2022 году. А коллективный иммунитет украинцы могут обрести только в 2023 году.

Источник: Hindustan Times