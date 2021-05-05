PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

На Сейшелах, где вакцинировано 60% населения, новая вспышка Covid-19

На Сейшелах, где вакцинировано 60% населения, новая вспышка Covid-19

Власти Сейшельских островов, где вакцинированны уже более 60% населения, ввели дополнительные карантинные ограничения, так как количество новых больных Covid-19 растет.

На островах, где проживают около 100 тыс. человек, за три дня зарегистрировали 500 новых случаев Covid-19.

Читайте
Стабилизация ситуации в Украине, новый рекорд смертей в Индии: Covid-новости на 5 мая

Всего в стране уже около тысячи больных.

— Несмотря на все прилагаемые нами исключительные усилия, ситуация с Covid-19 в нашей стране сейчас критическая, и на прошлой неделе ежедневно регистрировалось множество случаев, — заявила министр здравоохранения страны Пегги Видот.

Именно поэтому власти приняли решение на две недели закрыть все школы и запретить проведение спортивных мероприятий. Бары, рестораны и магазины будут работать с ограничениями и закрываться раньше, чем обычно.

Из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации Украина может не преодолеть Covid-пандемию в 2022 году. А коллективный иммунитет украинцы могут обрести только в 2023 году.

Источник: Hindustan Times

Фото: Pixabay

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка