Вторая волна коронавируса, которая накрыла все страны мира, привнесла множество новых симптомов болезни.

Помимо кашля или лихорадки, люди становятся жертвами необычных, гораздо более сложных симптомов Covid-19. А неврологические осложнения стали более частыми.

Что именно связывает респираторную инфекцию с неврологическими осложнениями, пока точно неизвестно, но тяжелые последствия от Covid-19 наблюдались даже у тех людей, которые перенесли легкую форму болезни и не были госпитализированы.

Риск инсульта

Согласно многочисленным исследованиям, Covid-19, который вызывает вирус SARS-COV-2, и его мутации могут оказывать влияние на мозг и неврологические функции. В частности, есть большой риск инсульта.

Фантомные запахи

Искаженное обоняние и вкус могут оставаться одной из самых запутанных ассоциаций с Covid-19. Хотя раньше это считалось простым симптомом со стороны верхних дыхательных путей, новые исследования показали, что этот дисбаланс также может возникать, когда вирус достигает мозга. Например, нарушение между обонятельными чувствами и мозговой связью может вызвать искаженные или фантомные запахи, заставляя выздоровевших пациентов ощущать неприятные ароматы, которых может и не быть.

Мозговой туман

Covid-19 может оказывать значительное влияние на мозг и влиять на пациентов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Один из симптомов, с которым следует проявлять особую осторожность — это затуманенное мышление. Более 81% пациентов с Covid во всем мире заявляют, что сталкиваются с проблемами с памятью и мышлением. Вероятной причиной такого симптома может быть высокий уровень воспалительных цитокинов, присутствующих в спинномозговой жидкости.

Бред

Приступы спутанности сознания, сонливость или вялость — это симптомы обострения болезни. Эксперты также говорят, что еще один повод для беспокойства заключается в том, что, если пациенту трудно выполнять простые задачи или произносить внятно слова, ему требуется немедленная помощь.

Раздражительность и возбуждение

Согласно новому клиническому анализу, более 11% пациентов с Covid-19 страдают от повторяющихся эпизодов беспокойства, раздражительности и возбуждения. Те, кто уже страдает или находится в группе риска неврологических заболеваний, также могут кратковременно терять память или находится в состоянии психоза.

Утомляемость, головокружение и головная боль

Мучительная усталость и головные боли — частые жалобы среди пациентов с Covid-19. Также может быть головокружение и миалгия. Эти симптомы могут указывать на серьезные неврологические проблемы.

Боль и шум в ушах

Отсутствие равновесия и координации — классические признаки неврологических проблем. А тиннитус, недавно упомянутый симптом при Covid-19, описываемый как неприятный звон в ушах, является еще одним дополнением к многочисленным проблемам со здоровьем.

Из-за дефицита вакцин и крайне низкие темпы вакцинации Украина может не преодолеть Covid-пандемию в 2022 году. А коллективный иммунитет украинцы могут обрести только в 2023 году.

Источник: Times of India