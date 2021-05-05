Исследователи из Federal Way (штат Вашингтон) разрабатывают новый тест слюны, который может стать самым простым способом для определения антител к коронавирусу.

Сотрудники исследовательской лаборатории утверждают, что пациентам будет необходимо просто плюнуть для получения результатов теста на коронавирус.

— Слюна несет в себе множество информации, когда речь идет о биомаркерах, указывающих на конкретное заболевание или изменения в физиологии тела, — сказал медицинский директор компании DiagnosTechs, доктор Марун Эль Хури.

По его словам, в отличие от крови, сбор слюны неинвазивен.

— Для теста на коронавирус будет необходимо всего около 1-2 миллилитров слюны. То есть много слюны не потребуется, — сказал Эль Хури.

Такой тест можно будет пройти в медицинских клиниках. Но DiagnosTechs работает над разработкой теста, который можно провести даже дома.

В Минздраве Израиля объявили, что два случая бразильского штамма коронавируса были выявлены среди тех израильтян, которые вернулись из-за границы.

Источник: kiro7