Уникальная спецоперация. Подобного в Украине еще никогда не было: экстренный взлет самолета АН-26, чтобы спасти жизнь маленького мальчика.

Эта история началась в Запорожье. На скорой в больницу доставляют 41-летнюю женщину. Диагноз — геморрагический инсульт. Мозг мертв, но органы у пациентки здоровы, поэтому родным предложили отдать ее почку и печень для трансплантации.

Сначала брат и муж категорически отказались от такого предложения. К счастью, со временем их мнение изменилось – теперь есть возможность спасти чью-то жизнь. Но у врачей сверхсложная задача – найти того, кому подойдут органы.

Электронная система трансплантации подсказывает: почку ждут в Киеве. Это 11-летний Богдан из больницы Охматдет. Именно ему идеально подошла почка из Запорожья. Почки мальчика окончательно отказали два года назад.

Сейчас его жизнь зависит от гемодиализа: аппарат очищает кровь вместо собственного организма.

Органы транспортировали самолетом Нацгвардии АН-26. В Запорожье спецгруппу встретила патрульная полиция и очень быстро довезла до больницы.

Вдоль стен в коридоре уже выстроились врачи. Это так называемый коридор почета – благодарность донору за спасенные жизни. Первыми к операционному столу подходят трансплантологи из Института Шалимова – они прилетели за печенью. Дальше – очередь врачей из Охматдета.

Одно неправильное движение – и донорский орган может испортиться. Главный враг хирургов – это время. Ведь вне тела орган живет всего несколько часов.

И наконец АН-26 приземляется в Жулянах. Здесь так же всю дорогу до больницы сопровождает полиция. Для Охматдета эта операция – огромный шаг.

Теперь уже возле Богдана анестезиологи. На мониторах – данные о том, как работают органы. Минимальное отклонение — безумный риск. Проходит час. И почка наконец работает.

На первый взгляд эта история кажется далекой от нас, но на месте Богдана может оказаться любой.

В Украине стартовал проект по авиамедицинской эвакуации. Будут доставлять самолетами и вертолетами не только пациентов, но и органы для трансплантации. Минздрав будет способен компенсировать все расходы, которые будут выделены для проведения таких операций. В бюджете на это заложено 500 млн грн.

Пересадка почки Богдану была полностью бесплатной. Впереди у мальчика несколько самых тяжелых дней, от которых будет зависеть, прижился ли орган.

В Украине сделали пересадку костного мозга

Впервые за последние 13 лет в Украине сделали пересадку костного мозга взрослому. Пациентом стал 18-летний Саша Цимбалюк из Прикарпатья, которому в декабре прошлого года диагностировали тяжелую форму апластической анемии.

Анализы выявили неспособность костного мозга вырабатывать клетки крови. Единственным вариантом выздороветь была трансплантация костного мозга. Настоящим спасителем Саши стал его 20-летний брат, который подошел ему в качестве донора.