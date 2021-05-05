Делегация Индии на саммите G7 на уровне министров иностранных дел в Лондоне ушла на самоизоляцию.

Такое решение было принято после того, как среди членов делегации зафиксировали два случая Covid-19.

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Теперь члены делегации будут виртуально участвовать на официальных встречах.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар также примет виртуальное участие в мероприятии после контакта с инфицированными Covid-19, хотя его тест не дал положительного результата.

— Вчера вечером стало известно о возможных случаях заражения коронавирусом. В качестве меры предосторожности, а также из уважения к коллегам, я решил проводить свои встречи в виртуальном режиме. Так будет и с сегодняшней встречей G7, — сказал он.

В Министерстве здравоохранения и благосостояния семьи Индии заявили о 382 315 новых случаях заражения Covid-19, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране составило 20 665 148.