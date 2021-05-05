Женщины веками страдали в родах, потому что те сопровождаются болезненными схватками. Но, к счастью, у современных рожениц есть выбор рожать с болью или с комфортом.

Во всем мире 60-70% родов проходят с обезболиванием — эпидуральной анестезией. Это облегчает роды, улучшает самочувствие роженицы.

О том, стоит ли прибегать к обезболиванию и что такое эпидуральная анестезия Фактам ICTV рассказала акушер-гинеколог, врач высшей категории Оксана Бабенко.

— Эпидуральная анестезия выключает чувствительность нижней части тела на какое-то время., — заметила Оксана Бабенко. — Схватки при этом становятся практически безболезненными.

После введения препарата роженица чувствует себя более комфортно, она может немного отдохнуть, сохранить силы для потужного периода. Плюс женщина расслаблена и матка при этом хорошо открывается.

Обезболивание хорошо тем, что оно контролируемо, его можно усилить или ослабить, или совсем прекратить перед потугами.

Анестезия позволяет женщине встретить своего малыша не измотанной многочасовыми болями, а радостной, спокойной и счастливой.

Не рекомендуется эпидуральная анестезия при повышенной температуре тела, воспалительных процессах в области проведения обезболивания. Нет необходимости вводить анестезию, если женщина поступила с полным раскрытием шейки матки и готова вот-вот родить.

При неотложных состояниях, когда показано срочное кесарево сечение также отказываются от обезболивания, а делают общий наркоз.

Отказываются от эпидуральной анестезии, если у роженицы были травмы позвоночника, искривление, которое не позволяет технически провести манипуляцию.

Если противопоказаний нет, женщина сама может выбрать обезболивание или обычные роды.

Многоплодная беременность чаще всего разрешается путем кесарева сечения, чтобы все детки остались живы и были здоровы.