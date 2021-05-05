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Факты / Lifestyle
Максим Зайченко |

США передадут 10% своих вакцин от коронавируса другим странам — Байден

США передадут 10% своих вакцин от коронавируса другим странам — Байден

К 4 июля Америка отправит около 10% своих вакцин от коронавируса в другие страны.

Об этом заявил президент страны Джо Байден.

— Что касается AstraZeneca, то мы направили эту вакцину в Канаду и Мексику. Есть другие страны, с которыми мы сейчас ведем переговоры. Я не готов объявлять, кому еще мы передадим вакцину, но к 4 июля мы собираемся направить примерно 10% того, что у нас есть, — заявил Байден.

Официальный представитель Белого дома Энди Славитт, в свою очередь, сообщил, что речь идет о передаче другим странам 60 млн доз вакцин от AstraZeneca. Вакцины этого производителя пока не разрешены национальным регулятором к использованию в США.

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Помощь США другим странам

Ранее власти США заявили, что вскоре предоставят Индии помощь в борьбе с распространением коронавируса на $100 млн.

Также частные компании, неправительственные организации и тысячи американцев со всей страны мобилизовались для доставки необходимого кислорода, соответствующего оборудования и предметов первой необходимости для индийских больниц.

Отметим, в течение последнего времени в Индии фиксируют рекорды новых случаев коронавируса. В стране ежедневно фиксируют около 2 тыс. смертей от Covid-19. Умерших от болезни сжигают прямо на улицах в больших кострах. Церемонии проводят по индуистским ритуалам.

Источники: CNN, White House

Фото: Depositphotos

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