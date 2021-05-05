К 4 июля Америка отправит около 10% своих вакцин от коронавируса в другие страны.

Об этом заявил президент страны Джо Байден.

— Что касается AstraZeneca, то мы направили эту вакцину в Канаду и Мексику. Есть другие страны, с которыми мы сейчас ведем переговоры. Я не готов объявлять, кому еще мы передадим вакцину, но к 4 июля мы собираемся направить примерно 10% того, что у нас есть, — заявил Байден.

Официальный представитель Белого дома Энди Славитт, в свою очередь, сообщил, что речь идет о передаче другим странам 60 млн доз вакцин от AstraZeneca. Вакцины этого производителя пока не разрешены национальным регулятором к использованию в США.