В Украине ситуация с коронавирусной инфекцией вошла в стадию стабилизации. Об заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством Президента Украины. Шестую неделю подряд статистика показывает отсутствие роста случаев заражения Covid-19.

Не стали исключением и минувшие сутки. Хотя врачи-инфекционисты и прогнозируют всплеск заболеваемости после окончания майских праздников.

В ближайшее время из красной зоны эпидемической опасности должны выйти Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Красный уровень опасности сохраняется в Сумской, Полтавской и Запорожской областях.

Наибольший рост заболеваемости демонстрируют Донецкая (287), Одесская (216), Днепропетровская (213) и Черкасская (177) области.

Стали известны результаты исследований, проведенных учеными КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней на тему: когда в Украине должен сформироваться коллективный иммунитет. Основываясь на факторах дефицита вакцин и крайне низких темпах вакцинации, ученые пришли к выводу, что это произойдет не ранее 2023 года.

Индия

В Индии зафиксировано о 382 315 новых случаях заражения Covid-19, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране составило 20 665 148.

Число летальных случаев уже достигло отметки в 226 188 человек, за сутки умерло 3780 человек. Это самый высокий показатель за последние дни.

Несмотря на тяжелейшую ситуацию с ростом заболевших и умерших от коронавирусной инфекции, власти Индии пока воздерживаются от введения нового локдауна.

Евросоюз

Страны ЕС настроены на смягчение условий въезда для туристов. Прежде всего речь идет о путешественниках, которые имеют паспорта вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

Саммит G7

На саммите G7 в Лондоне индийская делегация, вместе с министром иностранных дел, вынуждена была пойти на самоизоляцию.

Такое решение было принято после того, как среди членов делегации зафиксировали два случая Covid-19.

Теперь члены делегации будут виртуально участвовать в официальных встречах.

Печальное лидерство

Согласно последним данным, пандемия коронавируса уже унесла более 3,2 млн жизней по всему миру. Сильнее всего (если учитывать официальные данные) от эпидемии пострадали США, где число смертей приближается к 578 тыс., за Америкой следует Бразилия — более 408 тыс. летальных исходов, затем идет Мексика — свыше 217 тыс., и на четвертом месте — Великобритания — более 127 тыс. скончавшихся.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 5 мая зафиксировали 2 090 986 случаев коронавируса, за сутки — 2 576. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников.

Стоит отметить, что пациентов, которые выздоровели, почти втрое больше — 7 728. Всего в Украине недуг преодолели 1 697 358 человек.

За последний день госпитализировали 1 671 человека.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, в Украине умерли 45 077 пациентов, за сутки — 161.

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