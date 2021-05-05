В США разработали систему поощрения для американцев, которые имеют меньше желания делать прививки против коронавируса.

Так, президент США Джо Байден призвал работодателей оплачивать время, которое работники потратят на вакцинацию против Covid-19.

Для этого в стране открыли программу налогового кредита, которая компенсирует бизнесу расходы на предоставление работнику свободного времени для прививки.

К такой инициативе в стране присоединилось уже тысяча компаний.

– Мы также сотрудничаем с продуктовыми магазинами для предоставления скидок для покупателей, которые приходят туда, чтобы сделать прививку, – отметил Джо Байден.

Кроме того, власти страны сотрудничает с крупными спортивными лигами, чтобы учредить специальные акции для своих болельщиков.

Речь идет о раздаче билетов, скидках на товары и организации программы вакцинации на стадионе.

США поделится вакцинами против коронавируса

До 4 июля США отправит около 10% своих вакцин против коронавируса в другие страны.

Так, Америка направила препарат AstraZeneca в Канаду и Мексику. Переговоры относительно передачи вакцин в другие страны еще продолжаются.

Ранее власти США заявили, что окажут Индии помощь для борьбы с распространением коронавируса на $100 млн.

Подробнее о том, каким образом США намерены делиться вакцинами против коронавируса, читайте в материале Фактов ICTV.