В Министерстве здравоохранения и благосостояния семьи Индии заявили о 382 315 новых случаях заражения Covid-19, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране составило 20 665 148.

Число летальных случаев уже достигло отметки в 226 188 человек. Это самый высокий показатель за последние дни.

С 22 апреля в Индии фиксируется более 300 тыс. заразившихся ежесуточно. При этом растет число выздоровевших: оно увеличилось за сутки на 338 439 и уже достигло 16 951 731.

От Covid-19 за сутки в Индии вакцинировались 1 484 989 человек, а общее число привитых граждан составило 160 494 188.

В Иране объявили об успешном испытании на людях собственной вакцины от коронавируса “Фахра”.

Источник: IndiaFightsCorona