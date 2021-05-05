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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

В Израиле обнаружен первый случай чилийского штамма коронавируса

В Израиле обнаружен первый случай чилийского штамма коронавируса

В Минздраве Израиля объявили, что два случая бразильского штамма коронавируса были выявлены среди тех израильтян, которые вернулись из-за границы.

Один из заболевших был младенцем, а другой – взрослый, который ранее был привит.

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Первый в стране случай чилийского штамма был также обнаружен у вакцинированного израильтянина, который тоже вернулся домой из-за границы.

Все три случая были выявлены благодаря национальной системе секвенирования генома.

В заявлении Министерства здравоохранения также отмечается, что еще 19 случаев индийского штамма Covid-19 были выявлены среди иностранцев. Таким образом, общее количество случаев индийского штамма, выявленных в Израиле, достигло 60.

В Министерстве здравоохранения и благосостояния семьи Индии заявили о 382 315 новых случаях заражения Covid-19, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране составило 20 665 148.

Источник: Israel National News

Фото: Pixabay

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