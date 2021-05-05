От всех известных штаммов коронавируса защищает вакцина Pfizer-BioNTech.

Об этом в интервью телеканалу СВС заявил директор компании BioNTech Угур Сахин.

— У нас нет никаких свидетельств того, что наша вакцина не будет действовать против имеющихся штаммов Covid-19, — сказал он.

Сахин уверяет, что компания BioNTech “анализирует, способны ли антитела, которые вырабатываются после прививки нашей вакциной, нейтрализовать известные штаммы”.

— Имеющиеся на данный момент данные — очень обнадеживающие относительно всех типов штаммов коронавируса, — сказал он.

Кроме того, Сахин сообщил, что вакцина Pfizer-BioNTech запускает два типа иммунной реакции, поэтому “двух слоев иммунитета достаточно, чтобы справиться с имеющимися штаммами”.

— Мы, конечно, мониторим варианты вируса, чтобы убедиться в этом – подытожил он.

В Украине по состоянию на 5 мая зафиксировали 2 090 986 случаев коронавируса, за сутки — 2 576. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников.