5 мая всемирный день гигиены рук. И Факты ICTV вместе с врачом-эпидемиологом Людмилой Мухарской решили напомнить о важности мытья рук, как о способе защититься от болезней и остановить рост вредоносных микроорганизмов.

— Очень важно соблюдать правила мытья рук, — говорит Людмила Мухарская. – Смыть загрязнения можно только хорошенько потирая рука об руку.

Как часто нужно мыть руки

Руки нужно мыть по мере необходимости, но обязательно:

После посещения общественных мест (транспорт, магазин, банк, лифт и т.д.).

После посещения туалета.

Перед едой.

Перед приготовлением еды.

После общения с заболевшим, после собственного чихания в ладонь.

После контакта с животными.

Внимание! До тех пор, пока вы не вымоете руки, не прикасайтесь к лицу, глазам, губам! Потому что можно занести инфекцию на слизистые оболочки.

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Шесть шагов к чистоте

Существует шесть основных правил мытья рук, которые, кстати, одобрены Всемирной организацией охраны здравоохранения.

Смочите руки водой и намыльте их.

Тщательно разотрите мыло по всей поверхности рук: ладони, тыльная сторона, пальцы, запястья. На это у вас уйдет 30-60 секунд. Спойте при этом куплет и припев любимой песенки. Именно столько времени необходимо, чтобы намылить руки.

Потрите ладонями тыльные стороны кистей.

Потрите между пальцами, заключив их в замок.

Тщательно вымойте ногти, лучше со щеточкой.

Смойте мыло с рук под краном.

— Вытирать руки лучше всего бумажным одноразовым полотенцем, — советует эпидемиолог. — Это очень хорошее изобретение, которое не дает шансов микробами кочевать от человека к человеку.

Моющие средства

— Исходя из заботы о личной гигиене, лучше выбирать жидкое мыло, — подчеркивает врач. – На кусочке мыла все-таки могут задержаться микроорганизмы, которые оставил кто-нибудь другой.

Антибактериальное мыло. Чаще всего, его способность уничтожать бактерии — это уловка маркетологов, которые подыгрывают патологическим чистюлям. Ведь достичь полного уничтожения бактерий и вирусов можно только применяя хирургический метод обработки рук с антисептиками, а нам не нужно так мыть руки в быту.

— Более того, если антибактериальное мыло действительно убивает микробы, то оно может уничтожить не только патогенную микрофлору, но и дружественные нам микроорганизмы, — подчеркивает Людмила Мухарская. – И это может привести к антибиотикорезистентости, когда ни один антибактериальный препарат не сможет помочь вам избавиться от какой-нибудь инфекционной болезни.

Поэтому, выбирайте обычное мыло. Помните, что грязь и бактерии важно смывать с кожи, а не уничтожать.

Есть люди, которые поклоняются хозяйственному мылу. Да, оно эффективно в смывании грязи, жира, но его щелочная среда не очень хорошо отражается на состоянии вашей кожи: она пересыхает и трескается. Поэтому хозяйственное мыло не подходит для ежедневного использования.

Нужна ли дезинфекция

Дезинфекция нужна только в особых случаях: общение с заболевшим, отсутствие возможности вымыть руки водой.

Средство для дезинфекции выбирайте осторожно, соблюдайте инструкцию по применению, не увлекайтесь им.

Уход за руками

Если кожа рук пересыхает от частого мытья или антисептических средств, применяйте увлажняющий крем по уходу за руками. Выбирайте такой, который долго держится на коже, а не смывается при первом же контакте с водой.

После использования антисептика следует нанести на руки крем, но только в том случае, если вы находитесь вне дома. В противном случае нужно тщательно мыть руки с мылом, и только потом наносить крем, — советует доктор Комаровский.