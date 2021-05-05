Жесткие локдауны и затянувшийся на неопределенное время Covid-карантин внесли существенные коррективы в распорядок рабочей недели миллионов людей во всем мире. Как сказался массовый переход на дистанционный формат работы и учебы на нашем здоровье? Этот вопрос стал главной темой исследования ученых Калифорнийского университета (США), результаты которого не так давно были опубликованы в Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Больше половины людей (64%), опрошенных в рамках проекта, жаловались на заметное ухудшение самочувствия, связанное с нежелательной прибавкой в весе, проблемами со спиной, шеей, позвоночником, частыми головными болями, апатией и чувством общей разбитости.

75% респондентов обозначили проблемы психологического характера, обусловленные отсутствием личного пространства: притупилось внимание, снизился градус креативности и творческого подхода в выполнении поставленных задач, заметно упал показатель продуктивности труда.

Всего лишь одна треть опрошенных могли похвалиться наличием отдельной комнаты для работы дома. Почти 50% вынуждены делить рабочее место со своими домашними. Ученые пришли к выводу, что наличие своего уголка в квартире или доме намного смягчило бы негативные последствия дистанционки.

— Очень важно иметь свое личное домашнее пространство. Его наличие дает знать окружающим вас людям, что вы заняты, вас нельзя отвлекать и прерывать, — отметил автор исследования Бурцин Бекерик-Гербер. – Это минимизирует нервное напряжение, связанное с переживаниями по поводу некачественно или несвоевременно выполненной работы.

Кроме того, люди, которые были вынуждены перейти на дистанционный формат работы, сокрушались по поводу неумения наладить правильный, здоровый режим дня. От попыток это сделать становилось только хуже.

Около 80% респондентов жаловались на то, что стали больше есть вредной еды и практически отошли от физической активности. По мнению исследователей, корень зла лежит еще и в том, что, находясь на удаленке, люди словно теряют ощущение времени и в итоге перерабатывают на 1,5-2 часа больше положенного.

Опрос также показал, что больше всего от удаленного режима работы пострадали женщины с детьми. Помимо появившихся проблем с физическим здоровьем, они в два раза чаще, чем мужчины, жаловались на депрессию.

Как не страдать на дистанционке – советы психолога

Проанализировав многочисленные общения с людьми, испытывающими ряд трудностей в связи с переходом на дистанционный формат работы и учебы, психолог Наталья Губенко определила ряд ключевых моментов, которые реально помогут “удаленщикам” почувствовать себя бодрее, здоровее и активнее.

Для этого, по мнению Натальи Губенко, нужно:

просыпаться за 1,5-2 часа до начала рабочего дня

работать — днем, спать – ночью

начинать утро с приятных (вкусных) ритуалов

придерживаться расписания, составленного заблаговременно

обязательно отвлекаться на перерывы

принимать пищу строго по часам

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Источник: JOEM