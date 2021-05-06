Риск возникновения тромбоза мозговой оболочки и глубоких вен случается в 11 из 100 тыс. случаев прививки первой дозой вакцины AstraZeneca. К таким выводам пришли ученые из Норвегии и Дании, сообщает BMJ.

Группа ученых из Норвегии и Дании провела исследование с привлечением данных 280 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет. За ними наблюдали в течение 28 дней после прививки.

При этом ученые не обнаружили никаких признаков увеличения количества артериальных тромбов, опасных риском получения сердечных приступов и инсультов.

— Риски венозных тромбоэмболических событий, описанных в исследовании, небольшие, и результаты следует интерпретировать в контексте преимуществ вакцинации против Covid-19 как на общественном, так и на индивидуальном уровне, — отметили ученые в статье.

Исследователи резюмировали: вакцина AstraZeneca, несомненно, является хорошим выбором, несмотря на возможные риски, о которых сообщается в этом исследовании.

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Источник: BMJ