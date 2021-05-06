Министерство здравоохранения в этом году ускорило темпы работы в части старта государственных закупок.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

— В 2021 году в государственном бюджете Украины на выполнение бюджетной программы по обеспечению медицинских мероприятий, отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера предусмотрено бюджетных ассигнований в целом на сумму 10, 3 млрд грн, — напомнила она.

Шаталова также добавила, что государственному предприятию “Медицинские закупки Украины” поручена закупка лекарственных средств и медицинских препаратов на 6,3 млрд грн.

— Это касается 530 номенклатурных позиций, — подытожила заместитель министра здравоохранения.

Минздрав финализирует техническое задание для разработки электронной системы управления заказом лекарств и медицинских препаратов, их остатками, сбором потребности, графиками поставки и планирования.