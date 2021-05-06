Коронавирус будет постоянно мутировать, но Covid-вакцина предотвратит тяжелое течение болезни.

Об этом заявил преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Владимир Курпита.

— Мутации, которые происходят сейчас с вирусом, приводят к тому, что создать критическую массу людей, которые бы были полностью защищены от вируса, не удастся, — сказал он.

По его словам, основная задача вакцинации, которую перед собой ставят и США и другие страны — это предотвратить тяжелое течение заболевании.

— Мы сейчас точно понимаем, что вакцины, которые присутствуют на рынке, позволяют предотвращать не инфекцию, а предотвращают тяжелое течение заболевания. Из-за этого вирус будет постоянно находиться в обществе до тех пор, пока не переболеет все люди, — сказал Курпита.

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Также он подчеркнул, что вирусы мутируют постоянно и каждый раз коронавирус приносит новые сюрпризы.

— Больше всего сейчас говорят о трех штаммах вируса — это бразильский, британский и южноафриканский, в которых состоялись мутации в шипе, что позволяет вирусу легче проникать в организм и быстрее передаваться от человека к человеку, а также избегать иммунного ответа, — подытожил Курпита.

С декабря 2020 года в мире продолжается вакцинация против коронавируса. Прививки делают вакциной от Pfizer и BioNTech. Подробнее об иммунизации от коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.