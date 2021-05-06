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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Нацплан Covid-вакцинации недовыполнен в 4 раза — KSE

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Национальный план вакцинации от COVID-19 за апрель текущего года недовыполнен в четыре раза.

Об этом в ходе пресс-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

— Нацплан предусматривал проведение в апреле более 2,5 млн вакцинаций, однако в Украине ввели меньше 800 тыс. доз вакцины. При этом плановые поставки вакцин выполнены в полном объеме, — сказал он.

По его словам, план предусматривал поставку вдвое меньше вакцин, чем запланированное количество прививок.

— Такая тенденция сохраняется до конца года. В Нацплане предусмотрены поставки 22 млн доз вакцин, при этом до конца года планируется ввести 48 млн доз вакцин, — сказал Ганиченко.

При этом он добавил, что в план пока не внесены 20 млн доз вакцины Pfizer, которые законтрактовала страна.

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Ожидается, что недовыполненные в апреле объемы вакцинации распределят между следующими месяцами.

Технически Украина уже готова к введению паспортов вакцинации для путешествий.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Pexels

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