Известная поговорка “Человек сам роет себе могилу с помощью ложки” в очередной раз нашла свое подтверждение. На сей раз – в виде результатов исследований ученых Тринити-колледжа Дублина, которые подтвердили: избыточный вес и полнота с высокой степенью вероятности могут стать пусковыми механизмами развития таких тяжелых патологий, как сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера.

Речь идет о непосредственном влиянии фактора ожирения и избыточного веса на снижение кровотока в головном мозге.

В ходе проекта был применен научный метод, часто практикуемый в социологии и психологии, — лонгитюдный. Его суть состоит в изучении одной и той же группы людей в течение определенного времени, за которое эти люди успевают радикально изменить свои очевидные, ярко выраженные привычки.

Эпидемия ожирения

В отличие от коронавирусной, эта эпидемия уже давно и надежно захватила мир. Только по официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1 млрд взрослых страдают от избыточного веса, более 300 миллионов – ожирением. Все эти люди входят в глобальную группу риска, заметно влияющую на мировые показатели хронических патологий и инвалидности. А с учетом огромной нагрузки на иммунную систему при ожирении, эта проблема приобретает особую актуальность в эпоху коронавирусной пандемии.

Вот почему исследования, подобные дублинскому, направленные на борьбу с последствиями ожирения, особенно в отношении людей более зрелого возраста, входят в разряд приоритетных.

На талии – плюс, в продолжительности жизни — минус

В своей работе ученые брали за основу три показателя: индекс массы тела (ИМТ), соотношение талии и бедер и окружность талии, физическую активность людей в возрасте 50+.

С помощью высокоточного современного оборудования исследователи пришли к выводу, что избыточный вес в гораздо большей степени, чем возраст, влияет на снижение кровотока в головном мозге.

Базовые выводы проекта выглядят так:

чем выше ИМТ, тем больше страдает от кислородного голодания головной мозг в связи с низким кровоснабжением

увеличение объема талии всего на 1 сантиметр в возрасте 50+ равно уменьшению продолжительности жизни на 1 год

чем выше уровень физической активности, тем меньше связь между снижением кровотока в головном мозге и ожирением.

Что делать – общие рекомендации

Ученые рекомендуют не меньше 1,5-2 в день посвящать физической активности. Речь идет об умеренных нагрузках. Таким как быстрая ходьба, езда на велосипеде. В зачет идет и работа в саду. Если такая нагрузка станет регулярной и привычной, она потенциально улучшит кровоток.

— Постоянное и здоровое кровоснабжение мозга имеет решающее значение, поскольку оно обеспечивает снабжение мозга достаточным количеством кислорода и питательных веществ для правильного функционирования, отмечает научный сотрудник TILDA и ведущий автор доктор Сильвин Найт. — Если кровоток в головном мозге нарушается, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем с возрастом, таким как повышение риска деменции и болезни Альцгеймера.

По словам соавтора исследования профессора Роуз Энн Кенни, ожирение и старение имеют очень похожие биологические эффекты. Болезни, обусловленные старением аналогичны болезням, вызванным ожирением и избыточным весом – сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, высокое кровяное давление, почечная недостаточность, артрит, восприимчивость к инфекциям, включая Covid-19.

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