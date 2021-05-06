Туризм в пандемию: куда пускают украинцев и изменят ли ситуацию ковид-паспорта

Борьба с коронавирусной болезнью не стоит на месте, и даже несмотря на индийский штамм мир с надеждой смотрит в будущее.

Страны, в которых проходит мощная кампания по вакцинации, готовятся к открытию своих границ для туристов, которых прививали от коронавирусной болезни.

Речь идет о так называемых Covid-паспортах, о которых начали говорить еще в начале 2021 года.

Но действительно ли их применение поможет странам открыть свои границы?

Постепенное открытие

Страны начали понемногу открывать свои границы еще в прошлом году. Сфера туризма больше всего пострадала от пандемии коронавируса и не могла долго простаивать.

Поэтому каждая страна ищет возможности для открытия. Конечно, сейчас ориентируются на ситуацию в каждом отдельном государстве, чтобы свести к минимуму риски новой вспышки заболевания.

То есть сейчас в другие страны вряд ли будут пускать жителей Индии из-за масштабной вспышки Covid-19.

Украинцев, даже несмотря на недавние проблемы с распространением болезни, радушно принимают во многих странах мира. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм.

Позволяют въезд граждан Украины при определенных условиях в:

США (отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за трое суток до прибытия);

Египет (отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за трое суток до прибытия);

Сербию (отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за двое суток до прибытия);

Болгарию (при наличии документа о вакцинации от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или в случае выздоровлении за последние шесть месяцев);

Черногорию;

Албанию.

Путешествовать украинцы могут и в Турцию, но со страховым полисом с покрытием лечения Covid-19 и обязательным медосмотром на границе. Если же обнаружат симптомы болезни, то придется сдать ПЦР-тест.

Также за 72 часа до приезда нужно заполнить специальную электронную форму.

Для путешествия в Тунис также придется сдавать ПЦР-тест за 72 часа до посадки, а передвигаться рекомендуется только в туристическом транспорте.

Туристические поездки в Хорватию требуют подтверждения полной оплаты места проживания на период пребывания в стране.

Также вас попросят предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до приезда, справку о вакцинации или выздоровлении от Covid-19 в течение последних 180 дней. Без них придется побыть на самоизоляции.

Конечно, это не все страны, которые позволяют приезжать туристам. Министерство иностранных дел постоянно обновляет список таких государств и их требований.

Новый вид “виз”

Для большей безопасности туризма страны Евросоюза собираются ввести Европейский зеленый пропуск, который в Украине назвали паспортом вакцинации.

Запустить решение планируют где-то в середине июня. Однако его поддержка в ЕС – неоднозначный вопрос. Страны, для которых туризм является важной отраслью, точно согласятся на это решение.

– Восстановление путешествий и туризма имеет решающее значение для восстановления мировой экономики из-за прямого и косвенного экономического влияния, которое этот сектор оказывает на другие. Пандемия – это возможность сформировать более устойчивый и инклюзивный туристический сектор, – говорится в совместном заявлении представителей G20.

Несмотря на такое внимание к этому решению, оно не вводит ничего нового. Просто условия для въезда в страны Евросоюза обобщат и будут требовать только Европейский зеленый пропуск, который станет своеобразной пандемической “визой”.

Она должна предоставить возможность туристам хранить на своем смартфоне информацию о вакцинации от коронавируса, отрицательном ПЦР-тесте и недавних инфицированиях.

Допуск вакцинированных лиц предлагают регулировать в зависимости от препаратов, которые признают в Европе. Но в Еврокомиссии не исключают варианта, при котором в ЕС будут допускать граждан, которым сделали прививку вакцинами, одобренными ВОЗ для экстренного применения.

Сейчас же Евросоюз утвердил к применению четыре вакцины:

AstraZeneca;

Janssen (Johnson & Johnson);

Pfizer-BioNTech;

Moderna.

Новая система должна работать с помощью QR-кодов, которые будут содержать всю необходимую информацию для въезда в страны ЕС.

Важность Европейского зеленого пропуска и в том, что Евросоюз работает совместно с ВОЗ, чтобы их документ признавали и за пределами ЕС. То есть в будущем он может стать важным международным механизмом. Но пока стоит придержать оптимизм.

Новые вопросы

Сегодня в отношении Европейского зеленого пропуска остается слишком много вопросов. Как о его функционировании, так и о необходимости его введения в ближайшее время.

Последние исследования свидетельствуют о том, что вакцинированные лица выделяют меньшее количество вирусных частиц, если все же заболеют Covid-19.

– Результаты показывают, что инфекции, возникающие через 12 дней или более после вакцинации, существенно уменьшают вирусные нагрузки во время проведения тестов, потенциально влияя на выход вируса и его заразность, а также тяжесть заболевания, – говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Однако проблема здесь в том, что у нас слишком мало данных. Кроме того, согласно графику New York Times, по состоянию на 5 мая во всем мире сделали около 11,9 млрд прививок.

Из-за необходимости двух доз вакцины можно с уверенностью сказать, что первую прививку не получили даже 1 млрд человек.

Другие же опасения касаются реализации проекта. Даже если наработки технического решения уже есть, их нужно ввести в течение следующего месяца.

– Если мы сможем договориться на политическом уровне, техническое решение будет готово вовремя. Если этого не сделать, мы рискуем раздробить всю Европу несовместимыми национальными решениями. Мы рискуем ввести различные документы, которые будет невозможно прочитать и проверить в других государствах-членах ЕС. И мы рискуем распространением поддельных документов, а вместе с этим и распространением вируса, и недоверием граждан, – заявил еврокомиссар по вопросам юстиции, прав и гражданства Дидье Рейндерс.

Еще один вопрос к системе – ее общее функционирование. До сих пор не ясно, придется ли предъявлять зеленый пропуск для посещения общественных заведений и как будут выдавать документ, особенно когда речь идет о туристах.

Как будет функционировать приложение – пока тоже никто не знает. Одним из вариантов является создание единой системы, которая позволит собственным приложениям стран общаться между собой.

Также важно разработать механизм регистрации в системе уже вакцинированных лиц. Хотя в Украине заявляют, что готовы к введению таких “паспортов” и ждут только решения Евросоюза.

– Мы технически готовы к их внедрению. Мы ждем решения Европейского союза. Это необходимо для того, чтобы полностью синхронизироваться с ними, – говорит министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В общем, в европейском решении по “ковид-паспортам” еще слишком много неизвестных для того, чтобы оценить, насколько эффективным оно будет одновременно в открытии границ и противостоянии распространению коронавируса.

Остается только ждать решения Евросоюза и тогда уже прогнозировать, к чему оно может привести.

Ведь страны уже неоднократно открывали границы только для того, чтобы через несколько месяцев снова закрыться на карантин.