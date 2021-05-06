Минздрав финализирует техническое задание для разработки электронной системы управления заказом лекарств и медицинских препаратов, их остатками, сбором потребности, графиками поставки и планирования.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

По ее словам, в этом году запланирован запуск программного модуля по списанию лекарств через электронные рецепты.

— В то же время мы столкнулись с очень большой потребностью необходимости унификации государственного реестра лекарственных средств. Это позволит объединить все базы данных с помощью уникального кодирования каждого лекарственного средства, — сказала Шаталова.

Заместитель министра здравоохранения добавила, что такая практика уже существует во многих развитых странах и существенно упрощает учет и мониторинг лекарств.

— Сейчас рассматриваем различные подходы. Одним из которых является кодирование с помощью букв и цифр. Такой код будет содержать название производителя лекарственного средства, дозировку, торговое наименование, лекарственные формы и типы первичной упаковки, — пояснила она.

Напоследок Шаталова отметила, что в целом 23 унифицированных знака, букв и цифр будут понятны каждому специалисту от аптекаря до врача, который будет выписывать рецепт.

Из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации Украина может не преодолеть Covid-пандемию в 2022 году. А коллективный иммунитет украинцы могут обрести только в 2023 году.