Правительство Украины предложило поддержку Индии, где ежесуточно фиксируют рекордное количество заражений и смертей от Covid-19. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Как и все страны, мы обратились к Индии и спросили, какая помощь от Украины может быть оказана. Они отказались от всего, кроме кислорода, – сообщил глава правительства в эфире программы Право на власть.

По словам премьер-министра, Украина готова предоставить Индии кислород.

– Сейчас технически отрабатываются эти вопросы. И мы также будем в кругу государств, которые поддерживают Индию, – заверил Денис Шмыгаль.

Коронавирус в Индии

По состоянию на 5 мая в Министерстве здравоохранения и благосостояния семьи Индии заявили о 382 315 новых случаев заражения Covid-19.

Общее количество инфицированных за все время эпидемии в стране составило 20 665 148.

Количество летальных исходов уже достигло отметки в 226 188 человек. Это самый высокий показатель за последние дни.

Более 300 тыс. инфицированных ежесуточно в Индии фиксируется с 22 апреля.

Подробнее о коронавирусе в Индии читайте в материале Фактов ICTV.