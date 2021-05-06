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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Украина получит от Румынии 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Украина получит от Румынии 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Румыния намерена предоставить Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Румынии Флорин Кицу.

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— Мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали предоставления 100 тыс. доз вакцины Украине, — сказал он.

Кроме этого Кицу добавил, что на финальной стадии находится решение о продаже в Молдову 200 тыс. доз вакцины в месяц.

Коронавирус будет постоянно мутировать, но Covid-вакцина предотвратит тяжелое течение болезни.

Источник: Украинская правда

Фото: Pixabay

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