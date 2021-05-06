Технически Украина уже готова к введению паспортов вакцинации для путешествий.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

По его словам, благодаря базе, которую наработали министерства цифровой трансформации и Минздрав, правительство готово и к введению паспортов вакцинации, и к введению иммунных паспортов.

— Относительно паспортов вакцинации. Мы технически готовы к их внедрению. Мы ждем решения Европейского союза. Это необходимо для того, чтобы полностью синхронизироваться с ними, — пояснил он.

При этом Немчинов отметил, что Украина может делать документы в электронном или бумажном виде. И даже в формате QR-кодов.

Также министр Кабинета министров подчеркнул, что иммунные паспорта, в отличие от паспортов вакцинации, содержат информацию о наличии антител у человека на определенный период, после выздоровления от Covid-19.

Читайте В Индии призывают готовиться к третьей волне распространения коронавируса

Напоследок Немчинов заверил, что Украина может ввести эти документы достаточно быстро.

Румыния намерена предоставить Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.