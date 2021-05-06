В Израиле, где большее количество граждан иммунизировали вакциной от компаний Pfizer и BioNTech, исследовали эффективность вещества.

Они понаблюдали за привитыми и оценили вакцину.

По результатам их исследований, вещество на 95% эффективно против инфекции, госпитализации и смерти от коронавируса. Это возможно, если человек получил две дозы вакцины.

Во время иммунизации одной дозой эффективность будет ниже: 58% — защита от инфекции, 76% — от госпитализации, 77% — от смерти.

Авторы утверждают, что их исследование подтверждает, что вакцинация — эффективный метод борьбы с коронавирусом.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года в мире продолжается вакцинация против коронавируса.

Прививки делают вакциной от Pfizer и BioNTech.

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Источник: Lancet