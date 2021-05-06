В мире по состоянию на 6 мая зафиксировали более 155 млн случаев коронавируса. Больше всего подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано в США, Индии и Бразилии. В то же время ситуация с распространением заболевания в Украине также не улучшается: за сутки зафиксировано почти втрое больше новых случаев коронавируса.

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Коронавирус в Украине

За прошлые сутки в Украине коронавирусом заболели 6 038 человек, что является самым высоким показателем за последние дни. В то же время выздоровел за 24 часа 14 351 больной. Но за день умерли в результате осложнений 374 украинца.

Киев на сегодняшний день является антилидером по количеству новых случаев — 622, в Донецкой области — 599, в Харьковской и Днепропетровской — 544 и 543.

Преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Владимир Курпита заявил, что коронавирус будет постоянно мутировать, но Covid-вакцина предотвратит тяжелое течение болезни.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что технически Украина уже готова к введению паспортов вакцинации для путешествий.

Коронавирус в мире

Лидерами по стремительности распространения коронавируса являются США — 32 557 606, Индия — 21 077 410 и Бразилия — 14 930 183. В первую десятку также входят Франция — 5 767 541, Турция — 4 955 594, Россия — 4 792 354, Великобритания, Италия, Испания, Германия. Лидерами по количеству жертв являются США — 579 276, Бразилия — 414 399, Индия — 230 168, Мексика — 218 007, а также Великобритания — 127 830 и Италия — 122 005.

В Израиле, где большее количество граждан иммунизировали вакциной от компаний Pfizer и BioNTech, исследовали эффективность вещества. Авторы утверждают, что их исследование подтверждает, что вакцинация — эффективный метод борьбы с коронавирусом.

В США поддерживают отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса. Администрация президента Джо Байдена выступает за обмен технологиями между странами.

Румыния намерена предоставить Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

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