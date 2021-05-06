Обычно во время беременности женщина в норме набирает от 12 до 15 кг. Сюда входит вес ребенка, околоплодных вод, детского места, увеличенной матки и молочных желез.

О том, как важно следить за своим весом Фактам ICTV рассказала врач акушер-гинеколог Оксана Бабенко.

Обычно худенькие женщины набирают больше веса, чем пышки, — говорит врач. — И если не следить за своим весом, то можно заработать серьезные осложнения.

Беременность — это состояние инсулинорезистентности, когда неверный шаг может привести к диабету второго типа. Часто во второй половине беременности женщин тянет на сладкое, они поглощают тортики и конфеты. Все это проявления диабета беременных.

К чему он приводит? Во-первых, плод растет не по дням, а по часам и крупного ребенка тяжелее, а иногда невозможно родить обычным путем. Дети у таких мам болезненные и рыхлые. Часто развивается гипертония беременных. И в конце концов, ребенок может погибнуть.

Читайте Лучшие продукты для употребления во время диеты

Тяга к соленому приводит к скрытым отекам, что нарушает работу всего организма, сердечно-сосудистой системы.

Поэтому следуйте советам вашего врача, который контролирует вес, не переедайте, употребляйте больше овощей. Совет, что беременной есть нужно за двоих ушел в прошлое. За двоих есть не нужно.

Врачи советуют, кормящим мамам питаться полноценно. Каждый день в их меню должны быть свежие овощи, фрукты, ягоды, мясо и рыба. Именно эти продукты поддержат здоровье и мамы, и ребенка.