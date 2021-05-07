Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов заявил, что в Украине при наличии вакцины возможно делать до 10 млн прививок от Covid-19 в месяц.

— Если говорить языком цифр, возможности всей нашей системы при 11 тыс. кабинетов прививок, даже если мы будем делать 40-50 прививок в сутки (в каждом кабинете), то это примерно 400-500 тыс. прививок в сутки, — сказал министр.

По его словам, умножив на количество рабочих дней, мы получим примерно 10 млн. прививок в месяц, в кабинетах прививок. А еще есть мобильные бригады, центры вакцинации, которые мы можем развернуть. Главный вопрос — вопрос поставок вакцин. На сегодняшний день все сроки, предусмотренные контрактами, нарушены. Как по прямым контрактам, так и по инициативе COVAX.

По данным Минздрава на 6 мая существует 2132 пункта вакцинации.

Напомним, что вакцинация в Украине началась 24 февраля.

Вакцины, применяемые для прививок:

CoviShield, разработанный Oxford / AstraZeneca (Индия). Но Индия приостановила экспорт вакцины из-за нехватки препарата внутри страны.

AstraZeneca (Южная Корея).

CoronaVac (Китай)

Pfizer (США).

К концу 2021 планируется привить 24 миллиона украинцев.

Согласно Национальному плану вакцинации в мае в Украине должны сделать до 5,6 млн прививок. То есть, каждый день нужно вакцинировать по 182 тыс. человек, но на такой уровень страна еще не вышла.