Дерматит рук наблюдается у более, чем 90% медицинских работников и почти у 70% людей, не причастных к медицинской отрасли. К таким результатам пришли ученые индийского Медицинского колледжа отца Мюллера в ходе целенаправленного исследования, которое было представлено на симпозиуме Европейской академии дерматологии и венерологии.

Основным параметром изучения стала очень важная функция кожного барьера удерживать влагу. Ученые проанализировали эту функцию у почти 600 человек.

Вывод исследователей: слишком частое мытье рук, равно как и частое использование средств для протирания на спиртовой основе, с высокой степенью риска приводит к заболеваемости дерматитом — воспалению кожи вследствие обезвоживания на фоне контакта с внешними раздражителями.

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Источник: Scitechdaily