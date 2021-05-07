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Факты / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Данные по смертности от Covid-19 в Украине занижены втрое — исследование

Коронавирус в Украине

В Украине почти в три раза была занижена официальная статистика летальных исходов от коронавирусной инфекции в 2020 году. Об этом сообщил Институт показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).

По оценкам этой независимой исследовательской организации, реальное количество смертей от Covid-19 составляло почти 140 тыс. случаев, в то время как Минздрав Украины говорил о чуть более 45 тыс. умерших.

Похожие ситуации с уменьшением реальных показателей смертности от Covid-19 выявлены также в Румынии (88 тыс. против 28 тысяч), Индии (655 тыс. против 220 тыс.) и Мексике (617 тыс. против 217 тыс.).

Россия занизила аналогичные данные в 5 раз (594 тыс. против 110 тыс.).

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Япония, Египет и Казахстан приукрасили ситуацию с гибелью своих граждан от смертельной инфекции в 10 и более раз.

В сообщении IHME говорится также о том, что полученные данные основаны на смертельных исходах, вызванных непосредственно вирусом SARS-CoV-2.

Согласно данным IHME, в мире Covid-19 стал причиной почти 7 млн смертей, что больше, чем в два раза превышает официальные цифры.

А между тем, Фактам ICTV  стало известно, когда в Украине начнется прививка второй дозой вакцины от коронавируса.

Источник: IHME

Фото: Depositphotos

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