Храп: причины, опасность, методы борьбы

Причины храпа
По словам Михаила Дзюбы, причиной храпа является следствием сужения дыхательного прохода, вследствие чего при каждом вдохе происходит ритмичное соприкосновение мягких тканей глотки.
Сузиться дыхательные пути могут по причине увеличения аденоидов или миндалин, в связи с искривлением перегородки носа. Довольно часто причиной являются врожденные дефекты. К примеру, узкий носовой проход, заметно удлиненный язычок верхнего нёба, плохо развитая нижняя челюсть – из-за маленького размера она как бы вдавлена в шею. Кроме того, ослабить тонус глотки могут и ряд гормональных патологий, таких, как гипофункция щитовидки, при которой железа вырабатывает меньше гормона, чем необходимо организму.
Говоря о причинах возникновения храпа, нельзя сбрасывать со счетов и такие важные факторы, как избыточный вес, злоупотребление алкоголем, снотворными и успокоительными препаратами.
Почему храп опасен
Одним из грозных последствий храпа может стать синдром обструктивного апноэ. Суть состоит в кратковременном перекрытии поступления воздуха в легкие, что провоцирует кислородное голодание всего организма. Эффект апноэ может проявляться 3-4 раза за ночь. Это легкая форма болезни. В тяжелую она перерастает, когда случаи задержки дыхания во сне в сумме составляют 3 и более часов.
Понятно, что такой сон никак нельзя назвать здоровым и полноценным. После такой изнурительной ночи человек чувствует себя вялым, сонливым, разбитым, раздражительным. В течение дня он страдает головными болями, не в состоянии сконцентрировать внимание, запомнить что-то важное и обязательное. Хронический недосып у мужчин довольно часто сказывается на потенции.
Но все перечисленные последствия храпа – лишь “цветочки” в сравнении с куда более опасными для здоровья и жизни рисками, среди которых – высокое артериальное давление, аритмия, сердечно-сосудистые патологии, грозящие инфарктом миокарда, инсультом, внезапной смертью во сне.
Когда нужно бить тревогу
Собственно, сразу же, как только у храпящего человека появились первые признаки дневной хронической усталости, вялости, раздражительности, головной боли. Среди настораживающих симптомов – частое посещение туалета ночью, повышенное артериальное давление, заметный набор лишних килограммов.
Разумеется, окончательный диагноз может поставить только профильный специалист – врач-отоларинголог. У ЛОРов сегодня достаточно широкий арсенал для проведения необходимых исследований. К примеру, при помощи полисонмографии, при которой пациента подключают к специальным датчикам и вводят в сон. Пока человек спит, датчики фиксируют множество параметров – от положения тела во время сна до частоты дыхания и громкости храпа. Параллельно снимаются показания с приборов, проверяющих мозговую активность, фиксирующих движение глазных яблок и тонус мышц подбородка.
Как бороться с храпом
Исследовав состояние пациента, врач подбирает оптимальное для него лечение. Бывает так, что человеку для борьбы с храпом рекомендуют просто сбросить лишние кило или бросить курить.
Среди довольно частых врачебных рекомендаций – совет не спать на спине, предотвращая тем самым прилипание мягких тканей глотки к нёбу, что, собственно, и порождает храп. На какие только ухищрения не идут люди, чтобы следовать этой рекомендации: привязывают к спине небольшой шарик, кладут под голову сразу несколько подушек, чтобы придать телу сидячее положении и т.д., и т.п.
Помочь в улучшении носового дыхания могут гомеопатические препараты, действие которых направлено на укрепление тонуса мышц глотки, и специальные пластыри, которые на ночь крепятся к крыльям носа. Но все это – не лечение, как таковое, а лишь вспомогательная терапия храпа, спровоцированного, например, простудным заболеванием или чрезмерным приемом алкоголя.
Хирургическое вмешательство уместно, если речь идет о коррекции носовой перегородки или тонзиэктомии – удалении чрезмерно увеличенных миндалин.
Тяжелые стадии апноэ лечат с помощью специальных приборов – компрессоров, задача которых накачивать в глотку воздух, расширяя тем самым дыхательные пути. Конечно же, подобная процедура не лечит от храпа, но хотя бы минимизирует его риски.
Гимнастика от храпа
При легких формах апноэ утром, после пробуждения, и на ночь, перед сном, можно делать специальные упражнения:
- как можно больше высунуть язык вперед и вниз, удерживая его так 2-3 секунды;
- нажать рукой на подбородок и, прикладывая усилия, двигать нижней челюстью вперед и назад;
- перед сном зажать в зубах на 4-5 минут деревянную палочку. Это упражнение даст возможность вашим близким уснуть первыми, до того, как вы начнете храпеть.