Храп: причины, опасность, методы борьбы

Для тех, кто никогда не сталкивался с этой патологией дыхательных путей, храп представляется чем-то очень смешным, почти анекдотическим. Но с такой оценкой категорически не согласятся те, кто невыносимо страдает как от собственного оглушительного “рыка”, так и от изматывающей пытки рокочущими раскатами со стороны близких и родных людей.

В социальном плане, проблема храпа настолько значима и серьезна, что она прочно лидирует среди причин, приводящих к разводу. Хронический недосып из-за храпа бьет по нервам, вгоняет в состояние стресса, провоцирует ссоры и конфликты. С медицинской точки зрения, храп может быть симптомом, сигнализирующим о серьезном заболевании, которое чревато роковой остановкой дыхания во сне.

Можно ли бороться с храпом, превращающим жизнь в ад? Факти ICTV задали вопрос – нашему сегодняшнему консультанту, врачу отоларингологу высшей категории Михаилу Дзюбе.