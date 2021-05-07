Национальный план вакцинации от Covid-19 в Украине имеет пять этапов. В первую очередь должна быть обеспечена защита людей из групп риска, рассказал в эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Уже в июне Министерство намерено начать делать прививки всем желающих, которые зарегистрированы в очереди на вакцинацию от Covid-19.

— Очень важно защитить людей, которые тяжело болеют, потому что люди после 60 лет намного тяжелее болеют, гораздо выше летальность, к сожалению, — сказал министр.

Министр подчеркнул, что основная цель в этой войне с Covid-19, чтобы наши потери, а это человеческие жизни, это горе в каждую семью, чтобы их просто не было. Но одновременно мы добавляем этапы по мере поступления вакцин. Сейчас это три этапа, дальше будем добавлять другие этапы, и тех людей, кто первые записались, показали такую ​​активную позицию относительно вакцинации.

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Желающих, по словам министра, уже есть более 500 тыс. человек различных возрастных групп. Они записались в очередь через приложение Дия или через портал.

Уже в июле-августе Украина ожидает вакцину NovaVax с законтрактованных 10 млн доз.

Источник: Ранок з Україною