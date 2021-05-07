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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Ситуация с Covid-19 не улучшается: за сутки в Киеве заболели 611 человек

дівчина у масці

В Киеве по состоянию на 7 мая обнаружили 611 новых случаев коронавируса.

Всего в столице болезнь подтвердили у 197 968 граждан.

Кто заболел за сутки:

  • 334 женщины — от 18 до 100 лет
  • 255 мужчин — от 18 до 94 лет;
  • 7 девочек — от 2 до 17 лет;
  • 15 мальчиков — от 1 до 17 лет.

В городе за сутки — 30 летальных случаев от вируса, в общем — 4 750.

1 303 киевлянина преодолели коронавирус, за время пандемии — 126 618.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком (112), Деснянском (71) и Днепровском (69) районах города.

коронавірус у Києві 7 травня, карта

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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