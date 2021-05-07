В Киеве по состоянию на 7 мая обнаружили 611 новых случаев коронавируса.
Всего в столице болезнь подтвердили у 197 968 граждан.
Кто заболел за сутки:
- 334 женщины — от 18 до 100 лет
- 255 мужчин — от 18 до 94 лет;
- 7 девочек — от 2 до 17 лет;
- 15 мальчиков — от 1 до 17 лет.
В городе за сутки — 30 летальных случаев от вируса, в общем — 4 750.
1 303 киевлянина преодолели коронавирус, за время пандемии — 126 618.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком (112), Деснянском (71) и Днепровском (69) районах города.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.