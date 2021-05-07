Согласно новому исследованию, лысые мужчины в два с половиной раза чаще страдают тяжелыми симптомами коронавируса.

Американские ученые считают, что гормоны – андрогены, которые связаны с выпадением волос, делают людей более восприимчивыми к наиболее серьезным воздействиям вируса.

Связь между облысением и тяжелыми симптомами настолько сильна, что эксперты призывают рассматривать ее как фактор риска. Считается, что андрогены действуют как ворота, повышающие способность коронавируса атаковать клетки.

Ученые в США, где проводилось исследование с участием 65 мужчин, уверены, что данное открытие может снизить уровень смертности и произвести революцию в лечении. Это связано с тем, что мужчины в два раза чаще умирают от Covid-19.

Однако исследователи также обнаружили аналогичные результаты и у женщин, теряющих волосы из-за андрогенов.

Кроме того, исследователи опробовали терапию с использованием нового препарата, блокирующего рецепторы андрогенов.

Гормональные супрессивные препараты, которые в настоящее время используются для лечения рака простаты и облысения, также могут дать мужчинам больше шансов побороть смертельный вирус.

В Украине почти в три раза была занижена официальная статистика летальных исходов от коронавирусной инфекции в 2020 году.

Источник: Edinburgh Live