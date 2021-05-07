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Факты / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

На запуск производства Covid-вакцины Украине нужно полтора года – Комисаренко

На запуск производства Covid-вакцины Украине нужно полтора года – Комисаренко

Украине понадобиться полтора года на то, чтобы наладить собственное производство вакцины против коронавируса. Об этом заявил председатель Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Украины Сергей Комисаренко в эфире одного из телеканалов.

По словам известного украинского ученого-биохимика, это станет возможным при условии отмены авторского права на изготовление вакцин. Об этом сейчас ведутся оживленные дебаты между США и ЕС. Причем, как известно, Соединенные Штаты уже выразили готовность отказаться от исключительного права интеллектуальной собственности в данной сфере.

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Задание привить Covid-вакциной до Дня Независимости большую половину взрослого населения страны, поставленного Президентом Украины перед правительством, можно реализовать. Сергей Комисаренко прокомментировал вероятность его выполнения, сославшись на главного санитарного врача Украины. В одном из своих выступлений Виктор Ляшко заявил, что в стране создана инфраструктура, которая позволяет привить в день до 200 тыс. человек.

Напомним, что по состоянию на 7 мая 2021 года одну дозу вакцины против коронавируса получили 759 тыс. украинцев.

А между тем, Фактам ICTV стало известно, почему лысые мужчины чаще страдают от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

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