В Киеве появилась карта пунктов вакцинации от Covid-19

Разработчики КГГА создали карту пунктов вакцинации от коронавируса в Киеве.

По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, новая карта проста, информативна и доступна в использовании.

— На карту нанесено пункты вакцинации, где делают прививки от Covid-19. Но при этом необходимо помнить, кто именно сейчас имеет право вакцинироваться, — отметила она.

Карта пунктов вакцинации в Киеве размещена на сайте городской госадминистрации. По данным карты, всего в Киеве открыто 77 таких пунктов.

После нажатия на любой из красных значков на экране появится полное название учреждения, где проводят вакцинацию от Covid-19, а также его адрес.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на вечер 7 мая коронавирус в Киеве обнаружили уже у 197 968 граждан.

За минувшие сутки добавилось 611 новых случаев заболевания, еще 30 случаев стали смертельными.

За все время пандемии коронавирус преодолели 126 618 киевлян, за предыдущие сутки выздоровели более 4,7 тыс. пациентов.