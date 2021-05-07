Во Львове ребенку удалили опухоль весом больше килограмма

12-летняя девочка была в экстренном порядке прооперирована во Львовской городской детской больнице по поводу огромной – 1 кг 200 граммов – опухоли в брюшной полости.

Как сообщил детский врач-хирург Юрий Коливошко, ситуация осложнялась наличием у подростка генетического отклонения, подразумевающего ряд других патологий, в частности, задержку психологического развития. Судя по всему, именно этот недостаток снизил болевой порог настолько, что ребенок не чувствовал сам рост опухоли.

— Врачи нашей больницы в ночь на 29 апреля безотлагательно прооперировали пациентку с жалобами на сильную боль в животе, — рассказал Юрий Коливошко.

Во время операции, которая длилась три часа, была обнаружена опухоль в женских придатках весом 1200 граммов. На момент прибытия в больницу случился разрыв опухоли, а ее кровянистое содержание вылилось в брюшную полость, провоцируя сильную боль. Во время операции опухоль полностью удалили, а брюшную полость просушили.

В настоящее время, подросток переведена из отделения реанимации в общую хирургию, где получает необходимое лечение. Ее консультируют врачи смежных специальностей – гинеколог, онколог, нейрохирург. Поскольку генетическое отклонение – нарушение 14-й хромосомы – ассоциируется с кистами головного мозга.

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Источник: Львовский горсовет