Украинская система здравоохранения уже подготовила 68 298 коек с кислородом для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Всего в больницах Украины на данный момент находится 31 707 больных и с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них на кислородной терапии — 28 041 человек, — сказал он.

То есть, это 88% от всех госпитализированных.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине завершается третья волна пандемии коронавируса.