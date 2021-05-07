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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

В Минздраве рассказали, сколько пациентов с коронавирусом находятся на кислороде

В Минздраве рассказали, сколько пациентов с коронавирусом находятся на кислороде

Украинская система здравоохранения уже подготовила 68 298 коек с кислородом для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

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Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Всего в больницах Украины на данный момент находится 31 707 больных и с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них на кислородной терапии — 28 041 человек, — сказал он.

То есть, это 88% от всех госпитализированных.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине завершается третья волна пандемии коронавируса.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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