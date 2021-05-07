В мире по состоянию на 7 мая зафиксировали более 156 млн случаев коронавируса. За сутки – 846 453 новых случая Covid-19. В число стран с более 10 млн случаев заражения Covid-19 входят США, Индия и Бразилия. В Украине также наблюдется рост количества новых случаев Covid-19, за сутки 8 404 больных.

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Коронавирус в Украине

В Украине подтвердили 2 105 428 случаев коронавируса, за сутки — 8 404 новых больных. Среди новых случаев — 353 ребенка и 185 медработников. Всего в Украине от вируса умерли 45 830 человек, за сутки — 379. Выздороветь удалось 1 731 162 украинцам, за день — 19 453.

В Киеве ситуация с Covid-19 не улучшается — за сутки заболели 611 человек. Всего в столице Украины болезнь подтвердили у 197 968 граждан.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине эпидситуация стабилизировалась. Он добавил, что уже завтра, 8 мая, вся Украина будет в желтом или оранжевом уровне эпидемиологической опасности.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что в Украине завершается третья волна пандемии коронавируса.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что с 8 мая Сумская область выходит из красной зоны карантина.

Институт показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета сообщил, что в Украине почти в три раза была занижена официальная статистика летальных исходов от коронавирусной инфекции в 2020 году.

Коронавирус в мире

Covid-антилидером остаются США, где выявлено суммарно 32 604 704 инфицированных и зафиксирован 580 061 летальный исход. Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев Covid-19 продолжает расти: за сутки число заразившихся достигло 21 491 598, число скончавшихся составило 234 083. На третьей позиции находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 003 563 заболевших, из них умерли 416 949 человек.

Вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что национальный план вакцинации от Covid-19 в Украине имеет пять этапов. И уже в июне Министерство намерено начать делать прививки всем желающих, которые зарегистрированы в очереди на вакцинацию от Covid-19.

Также он заявил, что в Украине при наличии вакцины возможно делать до 10 млн прививок от Covid-19 в месяц.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко озвучил сроки начала вакцинации второй дозой CoviShield и CoronaVac. В частности, для CoviShield, которую начали использовать 24 февраля. Интервал между первой и второй прививкой 12 недель. Поэтому вторую прививку должны делать 19 мая. Прививки вакциной CoronaVac началось 13 апреля, интервал между дозами составляет 28 дней. Старт второй прививки должен начаться 11 мая.

Главный инженер-программист UBS Андрей Панас сообщил, что по состоянию на 7 мая в Украине осталось 161 090 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. И это количество вакцины будет использовано в течение следующей недели.

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