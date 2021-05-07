В Украине завершается третья волна пандемии коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС и уже завтра выведем Сумскую область, — сказал он.

По словам министра, это были очень сложные два месяца.

— Первые недели вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивал целые города. Конец марта и начало апреля были самыми пиковыми, — сказал он.

Степанов заявил, что в Украине преодолена очередная волна Covid-19, но не вирус.

— Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных, — подчеркнул он.

По состоянию на утро 7 мая в Украине подтвердили 2 105 428 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 8 404 новых больных.