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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Украина вышла из третьей волны коронавирусной пандемии — Степанов

Максим Степанов

В Украине завершается третья волна пандемии коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС и уже завтра выведем Сумскую область, — сказал он.

По словам министра, это были очень сложные два месяца.

— Первые недели вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивал целые города. Конец марта и начало апреля были самыми пиковыми, — сказал он.

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Степанов заявил, что в Украине преодолена очередная волна Covid-19, но не вирус.

— Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных, — подчеркнул он.

По состоянию на утро 7 мая в Украине подтвердили 2 105 428 случаев коронавируса. В стране продолжает ухудшаться эпидситуация, за сутки — 8 404 новых больных.

Фото: УНИАН

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