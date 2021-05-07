По состоянию на 7 мая в Украине осталось 161 090 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Об этом сообщил главный инженер-программист UBS Андрей Панас.
— При актуальных темпах вакцинации в Украине это количество вакцины будет использовано в течение следующей недели, — написал он.
Вакцины от AstraZeneca осталось 18,58% от использованного количества.
А скорость вакцинации населения вакциной СoronaVac является неудовлетворительной.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине завершается третья волна пандемии коронавируса.
Источник: Facebook