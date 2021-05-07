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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Вакцина АstraZeneca может закончиться в Украине на следующей неделе

Вакцина АstraZeneca может закончиться в Украине на следующей неделе

По состоянию на 7 мая в Украине осталось 161 090 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщил главный инженер-программист UBS Андрей Панас.

— При актуальных темпах вакцинации в Украине это количество вакцины будет использовано в течение следующей недели, — написал он.

Вакцины от AstraZeneca осталось 18,58% от использованного количества.

А скорость вакцинации населения вакциной СoronaVac является неудовлетворительной.

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Источник: Facebook

Фото: Pexels

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