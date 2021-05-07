Есть два действенных метода сдерживания распространения коронавирусной болезни.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Во-первых, это карантин, а во-вторых — это вакцинация. С начала прививочной компании в Украине, которая стартовала 24 февраля, пока у нас привито 822 196 человек. 6 мая сделали 26 967 прививок, — сказал он.

Вакциной CoviShield привито 480 тыс. украинцев, вакциной CoronaVac — 67 тыс., вакциной Pfizer — 48 774, а вакциной AstraZeneca — 225 тыс. украинцев.

Также главный санитарный врач озвучил сроки начала вакцинации второй дозой CoviShield и CoronaVac.

— Хотел бы сегодня озвучить сроки, когда начнется вторая прививка по каждой из вакцин. В частности, для CoviShield, которую начали использовать 24 февраля. Интервал между первой и второй прививкой 12 недель. Поэтому вторую прививку должны делать 19 мая, — сказал он.

Ляшко также напомнил, что для получения прививки от коронавируса наличие декларации с семейным врачом не обязательно.

— Для того, чтобы вакцинироваться от Covid-19, прежде всего нужно желание человека и наличие вакцины в прививочном кабинете, — сказал он.

Добавим, что прививки вакциной CoronaVac началось 13 апреля, интервал между дозами составляет 28 дней. Старт второй прививки должен начаться 11 мая.

В четверг, 6 мая, государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций вывела из красного уровня две области: Запорожскую и Полтавскую.