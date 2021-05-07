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Факты / Lifestyle
Лариса Божко |

ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm от Covid-19

ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm от Covid-19

Китайская вакцина компании Sinopharm стала шестой вакциной, которую одобрила ВОЗ. Она соответствует нормам безопасности, эффективности и качества, сказал на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Sinopharm в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против коронавирусной инфекции, — сказал глава.

Известно, что вакцина от Sinopharm — рекомбинантный средство, содержащее части протеина коронавируса для стимулирования иммунного ответа. Для полной защиты от коронавирусной инфекции требуется две дозы прививки с интервалом 21 день.

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Источник: ВОЗ

Фото: Pexels

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