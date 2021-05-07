ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm от Covid-19

Китайская вакцина компании Sinopharm стала шестой вакциной, которую одобрила ВОЗ. Она соответствует нормам безопасности, эффективности и качества, сказал на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Sinopharm в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против коронавирусной инфекции, — сказал глава.

Известно, что вакцина от Sinopharm — рекомбинантный средство, содержащее части протеина коронавируса для стимулирования иммунного ответа. Для полной защиты от коронавирусной инфекции требуется две дозы прививки с интервалом 21 день.

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Вакцинация в Украине

Всего 82 1770 человек вакцинировали в Украине с начала прививочной кампании, за сутки — 37 967 украинцев. Самое большое количество прививок сделали в Днепропетровской области — 4 358.

Источник: ВОЗ