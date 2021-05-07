Расследование экспертов Ривайвал Института открыло общественности тревожные данные.

Прошел месяц по истечению дедлайна, однако НСЗУ финализировала контрактирования лишь 24% заявок на финансирование. Хотя бы один договор получило лишь 38% медицинских учреждений.

Национальная служба здоровья профинансировала систему здравоохранения лишь на 15,6% от среднего уровня последних 3 месяцев. Это при том, что из денег НСЗУ около 60% идет на зарплаты медиков. А финансирование больниц из других источников ниже зарплаты медиков на 7%, и часто не может быть мобилизовано из-за целевого назначения.

Такой задержкой НСЗУ создает “эффект домино” в виде дисфункций по всей системе государственных институтов.

— Правительство профинансировало, Минздрав утвердил необходимые нормативные документы. Все для того, чтобы Программа медицинских гарантий служила пациентам и обеспечивала условия работы для медиков. Если же последних лишили средств к существованию — значит, опять пострадает пациент. Он получит истощенного медика, или отсутствие медицинских услуг, — возмущен MD/MBA, инфекционист, правозащитник медиков, консультант больниц и крупного бизнеса Вадим Аристов.

Кроме задержки с контрактированием и выплатой есть еще один вопрос — сколько денег? Требования НСЗУ и финансирования пакетов — меняются на ходу. А это значит, что руководителей больниц в очередной раз выпустили в финансовый год без данных для планирования затрат.

— А потом удивляются, что более 30 тыс. украинских медиков за год уволились. Мигрируют туда, где менеджмент лучше, чем в НСЗУ. Рядовые работники Службы сделали все, что смогли: бессонные ночи, бесконечные извинения перед больницами, — сказал Аристов.

Как разъяснил эксперт, до получения первых денег больница должна пройти каскад из шести подразделений НСЗУ. На этих бюрократических скитаниях тратится время и делаются ошибки.

Украина прошла третью волну коронавируса, а в мире уже 156 млн инфицированных.

Источник: Рівайвал Інститут Майбутнього